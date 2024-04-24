"تدفق الأسلحة خلال ساعات".. بايدن يوقع قانون مساعدات لأوكرانيا

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانوناً يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وكذلك لإسرائيل التي تشن حرباً على غزة منذ أشهر.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة و8 مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون "يقدم دعماً حيوياً لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم"، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف إن "أمن إسرائيل بالغ الأهمية.. المساعدات ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية".

وخلال الإعلان عن القانون، قال بايدن "إنه يوم عظيم للسلام العالمي.. والقانون سيجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر أمناً.. ونحتاج للتحرك بسرعة".