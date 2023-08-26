نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارين من الحرب

أعلنت نيوزيلندا السبت، أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين، وستكون الإقامة الدائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 آذار/مارس من العام المقبل، وفق ما صرح به وزير الهجرة أندرو ليتل.

وقال الوزير إن "الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة، لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني تجاههم. لقد بسّطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة".