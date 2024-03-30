طعن صحفي إيراني معارض "من قبل رجال مجهولين" في لندن

أعلنت قناة إيرانية معارضة مقرها لندن، الجمعة، تعرض المذيع لديها بوريا زراعتي للطعن بالسكين من قبل رجال مجهولين في العاصمة البريطانية؛ ما أدى لإصابته.

وذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أن "زراعتي مقدم برنامج الحرف الأخير تعرض لهجوم بسكين من قبل عدة رجال مجهولين، أثناء مغادرته منزله في لندن، وأصيب في مناطق عديدة من جسده".