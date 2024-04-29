إيران تنفي وجود تعاون نووي مع كوريا الشمالية

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على زيارة مسؤولين من كوريا الشمالية إلى طهران خلال الأيام الماضية، نافيًا في ذلك السياق، وجود أي تعاون نووي مع بيونغ يانغ.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الوفد الاقتصادي لكوريا الشمالية سافر إلى طهران "لحضور مؤتمر اقتصادي"، نافيًا التكهنات حول تعاون طهران مع بيونغ يانغ في المجال النووي.

وأضاف قائلًا: "حاول البعض إطلاق تكهنات متحيزة حول هذه الزيارة حسب ممارستهم ومن خلال نشر بعض الأخبار، وهذا غير صحيح ووجود الوفد الكوري الشمالي في إيران تمَّ ضمن إطار الدعوة".

وبيّن أن مشاركة الوفد التجاري الكوري الشمالي في معرض إيران إكسبو 2024، جاء في إطار الدعوة لزيارة المعرض والمحادثات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في إطار تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن إيران وكوريا الشمالية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية ورسمية لأكثر من 50 عامًا، مؤكدًا أنهما يتعاونان ويتبادلان الخبرات ويتفاعلان مع بعضهما بعضًا على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة.