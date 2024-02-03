الغزواني أبرز المرشحين لرئاسة الاتحاد الأفريقي

يبدو الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المرشح الأقرب لتولّي رئاسة الاتحاد الأفريقي، بعد سلسلة من المفاوضات التي أُجريت في الأشهر الأخيرة.

ومع اقتراب موعد انعقاد القمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي، المقررة، يومي 17 و18 من الشهر الجاري في أديس أبابا، لا يزال غزالي عثماني بلا خليفة رسمي، ولكن وراء الكواليس، تكثفت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، خاصة في روما، على هامش القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت، في 28 و29 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث استغل الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حضور أقرانه المشاركين في المناقشات لإعادة الملف إلى الطاولة، قبل العشاء الرسمي.

ووفق تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، فإن غزالي عثماني أصر مرة أخرى على الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ليكون المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب.

وبحسب لوائح الاتحاد الأفريقي، يجب أن يكون الرئيس القادم للاتحاد من إحدى دول شمال أفريقيا، لكن من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بين دول المنطقة، بسبب الخلاف على بعض الملفات.

ويحظى "الغزواني" أيضًا بدعم السنغالي ماكي سال، إذ التقى الرجلان في روما على هامش القمة الإيطالية الأفريقية.