اعتقال ناشطة أمريكية خلال جلسة استماع لأوستن في مجلس النواب
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الناشطة ميديا بنجامين، الأربعاء، بسبب مقاطعتها خطاب وزير الدفاع لويد أوستن أثناء جلسة استماع بمجلس النواب.
وبنجامين ناشطة مشاركة في تأسيس منظمة "كودبينك - CODEPINK" النسائية للسلام.
ورصدت وكالة الأناضول، بنجامين بينما كانت الشرطة تقتادها إلى إحدى سياراتها وتعتقلها.
وتواصلت الأناضول مع شرطة الكابيتول للتعليق، لكن دون رد.
وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وقفت بنجامين حاملة لافتة وردية كُتب عليها: "تحيا غزة"، متهمة الإدارة الأمريكية بدعم "الإبادة الجماعية" في غزة.
وتساءلت: "كيف يمكنك التحدث عن القيادة الأمريكية ونحن ندعم الإبادة الجماعية في غزة؟".
وصرخت بالوزير أوستن: "أوقفوا دعم الإبادة الجماعية"، ليتم إخراجها عنوةً من المكان..
وسبق أن نظمت بنجامين مظاهرات في مبنى الكابيتول (مقر المجلس التشريعي للحكومة الأمريكية)، احتجاجًا على إدارة بايدن لدعمها إسرائيل في حربها على غزة.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.