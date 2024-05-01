اعتقال ناشطة أمريكية خلال جلسة استماع لأوستن في مجلس النواب

وسبق أن نظمت بنجامين مظاهرات في مبنى الكابيتول (مقر المجلس التشريعي للحكومة الأمريكية)، احتجاجًا على إدارة بايدن لدعمها إسرائيل في حربها على غزة.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.