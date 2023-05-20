أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

توجه الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وبحسب الوكالة، بدأ الناخبون بالاقتراع في دول عدة بينها إسبانيا وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وفي 14 أيار/مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الشعب" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.