أوستن يدخل المستشفى مجددا ونائبته تدير شؤون البنتاغون
يستعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للدخول مجدداً إلى مركز والتر ريد الطبي، لإجراء متابعة لمشكلة المثانة، وفق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي أشارت إلى أن نائبته ستتولى مهامه مؤقتاً.
وسيخضع أوستن (70 عاماً) إلى إجراء طبي "بسيط وغير جراحي"، عقب عملية جراحية بتخدير كامل في 22 ديسمبر الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا.
وأوضح البيان أن الأعراض التي يعانيها أوستن في المثانة لا تتعلق بتشخيص إصابته بالسرطان، ولم يكن له أي تأثير على تعافيه "الممتاز" من السرطان.
وبعدما دخل إلى المستشفى لأول مرة لتلقي العلاج من مرض السرطان، أخفى وزير الدفاع الأمريكي الأمر عن الرئيس جو بايدن.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية حينها أن "مخاوف متعلقة بالخصوصية ساهمت في السرية التي أحاطت بدخول الوزير أوستن إلى المستشفى"، مؤكدة أنها لم تجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تعمّد التعتيم على الأمر.
وأخفى أوستن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا عن الرئيس جو بايدن لأسابيع، فيما لم يتم إبلاغ القائد الأعلى للقوات الأمريكية والكونغرس إلا بعد أيام من دخوله المستشفى في 1 يناير/ كانون الثاني، بسبب مضاعفات علاجه.