أوستن يدخل المستشفى مجددا ونائبته تدير شؤون البنتاغون

يستعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للدخول مجدداً إلى مركز والتر ريد الطبي، لإجراء متابعة لمشكلة المثانة، وفق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي أشارت إلى أن نائبته ستتولى مهامه مؤقتاً.

وسيخضع أوستن (70 عاماً) إلى إجراء طبي "بسيط وغير جراحي"، عقب عملية جراحية بتخدير كامل في 22 ديسمبر الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا.

وأوضح البيان أن الأعراض التي يعانيها أوستن في المثانة لا تتعلق بتشخيص إصابته بالسرطان، ولم يكن له أي تأثير على تعافيه "الممتاز" من السرطان.