مصدر عسكري: القوات الروسية تتقدم شرقي خاركيف‎

أفاد مصدر عسكري روسي مطلع، بأن القوات الروسية تمكنت، اليوم الخميس، من دخول قرية زيلينو الواقعة بين فولشانسك وليبتسي، مع تواصل المعارك في عدة قرى شرقي خاركيف.

وأوضح المصدر لـ "إرم نيوز" أن "القتال في شرق فولشانسك ما زال متواصلا، وكذلك في القرى المجاورة في كل من فولوخوفكا، وتشايكوفكا، وأوخريموفكا، ومالايا فولشيا".

وأضاف: "داخل فولشانسك سيطرت القوات الروسية على تجمع الأبنية العالية، وسط المدينة، بعد معارك ضارية مع القوات الأوكرانية، التي انسحبت من هذه الأبنية، بعد استهدافها بشكل مكثف بقنابل هاون ثقيلة، كون القتال المباشر لم يكن ممكنا لطبيعة المكان وارتفاعه".