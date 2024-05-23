مصدر عسكري: القوات الروسية تتقدم شرقي خاركيف
أفاد مصدر عسكري روسي مطلع، بأن القوات الروسية تمكنت، اليوم الخميس، من دخول قرية زيلينو الواقعة بين فولشانسك وليبتسي، مع تواصل المعارك في عدة قرى شرقي خاركيف.
وأوضح المصدر لـ "إرم نيوز" أن "القتال في شرق فولشانسك ما زال متواصلا، وكذلك في القرى المجاورة في كل من فولوخوفكا، وتشايكوفكا، وأوخريموفكا، ومالايا فولشيا".
وأضاف: "داخل فولشانسك سيطرت القوات الروسية على تجمع الأبنية العالية، وسط المدينة، بعد معارك ضارية مع القوات الأوكرانية، التي انسحبت من هذه الأبنية، بعد استهدافها بشكل مكثف بقنابل هاون ثقيلة، كون القتال المباشر لم يكن ممكنا لطبيعة المكان وارتفاعه".
وأشار المصدر إلى أن "القوات الأوكرانية ما زالت تتمركز بالقرب من قرية بيلي كولوديز القريبة من مناطق القتال، ومن الممكن أن تكون هذه النقطة مركز تجمع لشن هجمات مضادة ضد القوات الروسية التي تبسط سيطرتها هناك".
وأكد أن "القوات الأوكرانية تفقد العديد من جنودها على الجبهات المختلفة، وفي جبهة خاركيف وحدها قتل ما يقرب من 100 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية".
وشدد على أن "المعارك تسير وفق المخطط لوصل أجزاء المنطقة العازلة التي تفرضها القوات الروسية شرقي خاركيف".
وختم المصدر حديثه بالقول، إن "الجهات الرسمية لسلطات خاركيف (المعينة من قبل روسيا) تقوم بإجراء إحصاء لسكان المناطق المحررة لتنظيم عملية إعادة تجنيسهم ضمن وطنهم الأم روسيا"، وفق وصفه.
إلى ذلك، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من مدينة بيلغورود، بعد تحذير من هجوم صاروخي صباح الخميس، لكن دون تسجيل إصابات، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف جلادكوف في منشور على تيليغرام أن وضع التحذير الأمني انتهى.
وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية رومان مروتشكو، بسماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون، صباح اليوم الخميس، إذ يقصف الجيش الروسي المنطقة.
وقال عبر تيليغرام، إن "الجيش الروسي يقصف خيرسون... تسنى سماع دوي انفجارات في المناطق المتاخمة للنهر"، في إشارة إلى نهر دنيبرو.