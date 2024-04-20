زعيمها مقرب من بن غفير.. عقوبات أمريكية جديدة ضد منظمة إسرائيلية متطرفة

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية، وذلك للمرة الثالثة منذ فبراير الماضي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية، السبت.

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قرارًا بعقوبات جديدة، تشمل هذه المرة زعيم منظمة "ليهافا" الإسرائيلية المتطرفة، بن تسيون غوبشتاين، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ومنذ فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين تورطوا في أعمال عنف بحق فلسطينيين بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق أمس أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المنظمة المتطرفة ذاتها، إضافة إلى اثنين من نشطاء من منظمة "فتيان التلال" اليمينة المتطرفة.

تنظيم متطرف

وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة الناشط اليميني المتطرف غوبشتاين، الذي كان أسس تنظيم "ليهافا" منذ قرابة 15 عامًا.

وتزعم "ليهافا" أنها تكافح من أجل "إنقاذ فتيات شعب إسرائيل اللواتي أغراهن شبان فلسطينيون، وبهدف منع إقامة أي علاقة بين فتيات يهوديات وبين شبان فلسطينيين".

وانخرط هذا التنظيم بعد ذلك في نشاطات أخرى تتسم بالعنف، ووجّه تهديدات للشركات والمصانع الإسرائيلية التي تسمح بتشغيل فلسطينيين من الضفة الغربية.