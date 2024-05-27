نيجيريا.. مقتل 8 وخطف 150 بهجوم نفذه مسلحون

قتل مسلحون 8 أشخاص على الأقل وخطفوا نحو 150 قرويا في ولاية نيجر وسط نيجيريا، على ما أفاد مسؤول حكومي محلي، الاثنين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الحكومة المحلية، أمينو نجوم، أن مهاجمين يستقلون دراجات نارية قتلوا خلال هذا الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة، ثمانية أشخاص و"خطفوا نحو 150 قرويا".

وأوضح أن "كل دراجة نارية كانت تقل ثلاثة رجال"، مشيراً إلى أنه "لم تصل أية مساعدة خلال الساعات الثلاث التي استغرقتها عمليتهم في قرية" كوتشي.