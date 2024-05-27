نيجيريا.. مقتل 8 وخطف 150 بهجوم نفذه مسلحون
قتل مسلحون 8 أشخاص على الأقل وخطفوا نحو 150 قرويا في ولاية نيجر وسط نيجيريا، على ما أفاد مسؤول حكومي محلي، الاثنين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الحكومة المحلية، أمينو نجوم، أن مهاجمين يستقلون دراجات نارية قتلوا خلال هذا الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة، ثمانية أشخاص و"خطفوا نحو 150 قرويا".
وأوضح أن "كل دراجة نارية كانت تقل ثلاثة رجال"، مشيراً إلى أنه "لم تصل أية مساعدة خلال الساعات الثلاث التي استغرقتها عمليتهم في قرية" كوتشي.
وأكد مصدر في الأمم المتحدة هذه الحصيلة، فيما تحدثت وكالة الإغاثة النيجيرية عن "خطف أكثر من 100 شخص".
ومن الشائع حدوث عمليات خطف جماعية للحصول على فدية في شمالي غرب وشمالي شرق، ووسط نيجيريا؛ إذ تستهدف العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح قرى نائية لنهبها وخطف سكانها.
ويعمد بوكو حرام وتنظيم داعش-ولاية غرب إفريقيا إلى عمليات خطف منتظمة في نيجيريا.