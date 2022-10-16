مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإسرائيل تفرض طوقاً أمنياً على الضفة الغربية

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، فيما فرضت إسرائيل طوقاً أمنياً على مدن الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 250 مستوطناً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوساً تلمودية عند باب القطانين، وهم يحملون ما يسمونه "القرابين النباتية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحسب الوكالة الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال أقدمت على إغلاق سوق القطانين لتأمين اقتحامات المستوطنين، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية تولت توفير الأجواء المناسبة لأداء المستوطنين لطقوسهم التلمودية.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية عززت من انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه، كما أنه تم التدقيق في البطاقات الشخصية للفلسطينيين والتضييق على الوافدين إلى المسجد، لافتة إلى أن هذه الاقتحامات الواسعة تأتي في سابع أيام "عيد العرش"، واستجابة لدعوات جمعيات الهيكل.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن السلطات الإسرائيلية قررت فرض طوق أمني على مدن الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يبدأ اعتباراً من عصر اليوم الأحد، ويُرفع بعد انتهاء طقوس عيد "فرحة التوراة".

وأوضحت القناة أنه تقرر أيضًا مواصلة حالة الاستنفار الأمني في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت: "ستبقى الشرطة الإسرائيلية في حالة استعداد عالية خلال الأيام المقبلة في مدينة القدس والأحياء الواقعة على خط التماس، وذلك على الرغم من تراجع عدد أعمال العنف في المدينة".