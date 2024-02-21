تركيا تعتقل 6 للاشتباه في تجسسهم على الأويغور لصالح الصين

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، 6 أشخاص يشتبه في تجسسهم على أفراد من جالية الأويغور المسلمين في تركيا لصالح جهاز المخابرات الصيني، وإن الشرطة تبحث عن مشتبه به آخر.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الادعاء العام في إسطنبول رصد 7 أفراد يعتقد أنهم يجمعون معلومات عن شخصيات بارزة من قومية الأويغور وبعض الجمعيات المرتبطة بهم في تركيا دون أن تسهب في تفاصيل.

ويعيش في تركيا نحو 50 ألفاً من الأويغور يعتبرون أكبر جالية من الويغور خارج منطقة آسيا الوسطى.

ويرتبط الأتراك بعلاقات عرقية ودينية ولغوية وثيقة مع الأويغور الذين غالبيتهم من المسلمين ويتحدثون لغة تركية الجذور.

وتخضع معاملة بكين لأقلية الأويغور لتمحيص من جهات مختلفة ومنها أنقرة.