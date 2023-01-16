ألمانيا تستدعي سفير إيران لـ"إجراء محادثات"

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين: "يمكنني تأكيد استدعاء السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية اليوم".

وكانت الوزارة استدعت السفير الإيراني، أيضًا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وفي الـ23 من الشهر ذاته، أفاد موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، بأن الحكومة الألمانية قررت فرض عقوبات اقتصادية على إيران تضمنت وقف المحادثات التجارية مع طهران.