"واشنطن بوست": 5 عوامل ستُحدد هوية ساكن البيت الأبيض

ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن هناك 5 عوامل رئيسة ستُحدد نتائج انتخابات العودة للبيت الأبيض بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، اللذين تأكد حصولهما على عدد كافٍ من المندوبين للفوز بترشيحات حزبيهما.

وبحسب التقرير ستلعب عوامل العمر والرؤية الاستبدادية وملف الهجرة والناخبين غير البيض، علاوة على ذاكرة الأمريكيين، الدور الأساس والكلمة الفصل لتحديد من يفوز بالانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم.

وبدأ التقرير الحديث عن عمر الرئيس بايدن وقدرته العقلية، وحاول تخفيف مخاوف الناخبين الديمقراطيين نحوهما من خلال تقديم خطاب حالة الاتحاد بشكل ناري، فالتقدم في السن ما زال يشكل تحديًا رئيسًا في وجه ولايته الثانية.

وتُشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن 51% من الأمريكيين لا يزالون يعتقدون بأن عمر بايدن يُمثل مُشكلة كبيرة تُؤثر على لياقته البدنية، وأن 29% فقط يرون أنه مؤهل لولاية ثانية.

وانتقل التقرير إلى الرؤية الاستبدادية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب التي تُشكل نقطة أمل لدى الديموقراطيين، وقد تتسبب في تراجع بعض الناخبين عن تأييد ترامب؛ وهو ما لم يحصل لغاية الآن بحسب الاستطلاعات الأخيرة، حيث قال 75% من الجمهوريين بأنها صفة جيدة.

وأضاف التقرير أن ملف الهجرة هو الآخر لا يزال يُشكل ورقة رابحة للجمهوريين بفعل أن 45% من الأمريكيين يعتبرون الرئيس بايدن وليس الكونغرس، السبب وراء الفوضى على الحدود بسبب تراجعه عن أوامر ترامب التنفيذية المتعلقة بالهجرة.