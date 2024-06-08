الحدود المزدوجة.. "سياسة مشوشة" لليمين المتطرف في فرنسا

مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، يواجه حزب التجمع الوطني (اليميني المتطرف) في فرنسا انتقادات بشأن سياسته "المشوشة" المتعلقة بالهجرة ومفهوم "الحدود المزدوجة"، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن موقف الحزب، بقيادة جوردان بارديلا، يبدو مشوشاً ومتناقضاً، ولاسيما في ما يتعلق بالتنفيذ العملي في إطار الاتحاد الأوروبي.

وبينت أن هذه السياسة المركزية، التي تَعِد بتعزيز الرقابة على الحدود، واجهت تحدياً من قِبَل رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، الأمر الذي كشف عن نقاط ضعف في حملة بارديلا خلال مناقشة جرت في 23 مايو/ أيار.

وينطوي مفهوم "الحدود المزدوجة" على ضوابط منهجية ونظام رمز الاستجابة السريعة، ما يتطلب إجراء إصلاح شامل لمعاهدات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "لوموند" إلى أن عدم الوضوح بشأن كيفية تنفيذ ذلك في ظل الولاية القضائية الفرنسية ترك مسؤولي التجمع الوطني، بما في ذلك مدير الحملة ألكسندر لوبيه، يكافحون من أجل تقديم خطة متماسكة.