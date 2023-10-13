أمريكا: لم نرصد رغبة لدى أي طرف في الانضمام لصراع إسرائيل وحماس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها لم ترصد أي مؤشرات على رغبة أي طرف خارجي آخر في الانضمام إلى الصراع الجاري بين إسرائيل وحركة حماس، وتوسيع نطاقه.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحفيين: "لم نر إشارة من أي طرف خارجي آخر إلى رغبته أو استعداده لتوسيع نطاق هذا الصراع".

وجاءت التعليقات بعد ساعات من قول نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله اللبناني، إن حزبه لن ينجرف وراء النداءات الداعية للبقاء على هامش الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، وإنه في حالة "جهوزية" للمشاركة في القتال.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت أي طرف خارجي من محاولة الاستفادة من الصراع بين إسرائيل وحماس، كما أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة، وتعهدت بمساعدة إسرائيل على ضمان أمنها.