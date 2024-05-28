ترامب يتعهد بإلغاء مشروع بايدن "المجنون"
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإنهاء مشروع الرئيس الحالي جو بايدن البيئي "المجنون" ومنع أي حظر على السيارات العاملة بالبنزين، في أحدث التعهدات التي من المتوقع أن تدخله في صدام مباشر مع أكثر من 13 حركة بيئية في أمريكا، إضافة إلى الصدام الأكبر مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب، أمس الإثنين، في كلمة له أمام مؤيديه: "في اليوم الأول لرئاستي سأقوم فورا بإنهاء المشروع المجنون لجو بايدن الذي يدعم فيه المركبات الكهربائية، ولن يكون هناك حظر على السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين".
وأضاف ترامب: "لن يكون هناك حظر في أي مكان في الولايات المتحدة على الوقود.. يمكنك شراء السيارات الكهربائية إذا أردت، ويمكنك شراء السيارات التي تعمل بالبنزين، ويمكنك شراء ما تريد، وهكذا يجب أن تكون الأمور".
حظر من الاتحاد الأوروبي
واعتبارا من عام 2035، ستحظر دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إنتاج السيارات العاملة بالوقود، حيث لن يُسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون، وسيتم حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة، لصالح السيارات الكهربائية بالكامل.
وعلى عكس ترامب، يعتقد بايدن أن تغيّر المناخ يهدد الأمن القومي، حيث ترتبط العديد من حالات غياب الاستقرار حول العالم وفي المحيط الإقليمي للولايات المتحدة وداخلها بالظواهر المناخية المتطرفة.
وفي الفترة الأخيرة، نشطت الإدارة الأمريكية في إعلان قواعد تتماشى مع استراتيجيتها البيئية التي تشمل الترويج لاعتماد السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يتم إصدار لوائح تنظيمية إضافية لدعم هدف الإدارة المتمثل في إزالة الكربون من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2050.
توقيف ترامب لمشاريع بيئية
وأكد إعلان للبيت الأبيض في 30 أبريل الماضي، أنه في عهد الإدارة السابقة، توقفت مشاريع مهمة (مشاريع بيئية)، وفي ظل إدارة بادين فإنها ستتحرك لتنفيذ مشاريع استراتيجية تحافظ على البيئة بسرعة أكبر.
وأردف البيان: "ستقوم أجندة الرئيس بايدن على الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، لتحقيق مستقبل واعد للطاقة النظيفة، من أهدافها معالجة أزمة المناخ".