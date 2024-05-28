ترامب يتعهد بإلغاء مشروع بايدن "المجنون"

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإنهاء مشروع الرئيس الحالي جو بايدن البيئي "المجنون" ومنع أي حظر على السيارات العاملة بالبنزين، في أحدث التعهدات التي من المتوقع أن تدخله في صدام مباشر مع أكثر من 13 حركة بيئية في أمريكا، إضافة إلى الصدام الأكبر مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، أمس الإثنين، في كلمة له أمام مؤيديه: "في اليوم الأول لرئاستي سأقوم فورا بإنهاء المشروع المجنون لجو بايدن الذي يدعم فيه المركبات الكهربائية، ولن يكون هناك حظر على السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين".

وأضاف ترامب: "لن يكون هناك حظر في أي مكان في الولايات المتحدة على الوقود.. يمكنك شراء السيارات الكهربائية إذا أردت، ويمكنك شراء السيارات التي تعمل بالبنزين، ويمكنك شراء ما تريد، وهكذا يجب أن تكون الأمور".