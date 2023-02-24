إسرائيل.. قلق بعد انضمام ضباط في الجيش لـ"احتجاجات إصلاحات القضاء"

أصبحت المخاوف التي عبَّر عنها قادة في الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، أقرب للتحقق، بعد أن أعلن العشرات من ضباط الاحتياط، ممن يخدمون بذراع العمليات الخاصة، أنهم سيقاطعون الخدمة العسكرية لو صادق الائتلاف نهائيا على خطة الإصلاحات القضائية.

ونشرت قناة "أخبار 12" العبرية، اليوم الجمعة، بيانا موقعا من عشرات الضباط الإسرائيليين على ذمة الاحتياط، ممن يخدمون في وحدات العمليات الخاصة.

وقالت القناة إن الحديث يجري عن ضباط من ذوي الخبرات المتراكمة والمعرفة الواسعة في مجالات عديدة.

وينتمي جميع الضباط الذين وقعوا على البيان إلى ذراع العمليات الخاصة بالجيش الإسرائيلي؛ إذ أكد الموقعون على تعهدهم بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية حال مُررت خطة الإصلاحات القضائية.

وتشهد إسرائيل تظاهرات دورية ينظمها عشرات الآلاف من معارضي خطة الإصلاحات القضائية التي تحمل اسم وزير القضاء ياريف ليفين، ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.