دولة جديدة تقطع علاقاتها مع تايوان وتعترف بالصين

أعلنت حكومة دولة ناورو الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي، اليوم الاثنين، أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بالصين.

وبذلك تصبح "ناورو" أول حليف دبلوماسي لتايبيه يتحول إلى بكين بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في تايوان.

وقالت حكومة ناورو إنه "من مصلحة" البلاد وشعبها أن تسعى إلى الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع الصين.

وتابعت أن "هذا يعني أن جمهورية ناورو لن تعترف بعد الآن بجمهورية الصين (تايوان) كدولة منفصلة وإنما كجزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وستقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان اعتبارًا من اليوم، ولن تمضي بعد الآن في أي علاقات أو تبادلات رسمية مع تايوان".

بدورها، رحبت الصين بقرار جزيرة ناورو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "بصفتها دولة سيدة ومستقلة أعلنت ناورو أنها مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين" مضيفا "تقدر الصين قرار حكومة ناورو وترحب به".

وتقول الصين إن تايوان جزءٌ من أراضيها ولا يحق لها إقامة علاقات على مستوى الدول مع دولة أخرى، وهو ما تعارضه تايوان بشدة.