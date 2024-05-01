في أول عملية من نوعها.. لندن ترحل طالب لجوء إلى رواندا

أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة البريطانية بدأت الثلاثاء عملية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في خطوة غير مسبوقة وأول عملية من نوعها تشهدها البلاد.

تأتي تلك الخطوة في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها.

ووافق الشخص الذي تم ترحيله على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وأفادت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.