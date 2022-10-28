منظمة إيرانية: اعتقال إسباني زار قبر أميني خلال رحلته لحضور المونديال

وأدى مقتل أميني في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب والأخلاق في طهران، إلى احتجاجات انتشرت في جميع أنحاء البلاد وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وأشار تقرير "بي بي سي" إلى أنه "في اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام سانتياغو سانشيز، السائح الإسباني والمشجع لكرة القدم، بنشر سلسلة من الصور التي التقطها على إنستغرام، وكتب بجانب صور رحلته في شمال العراق: آخر قرية في شمال العراق جبل بيني وبين إيران قبل وصولي إلى قطر".

ولفت إلى أن "سانشيز يقترب من المرحلة الأخيرة من رحلته الكبيرة من مدريد إلى الدوحة، مكان كأس العالم لكرة القدم 2022، وبعد هذه الرسالة لم يرسل مرة أخرى، وتم قطع جميع اتصالاته في 2 أكتوبر".

وبعد أسابيع من القلق بشأن هذا الأمر، علمت عائلته وأصدقاؤه أخيرًا أن هذا الرجل البالغ من العمر 41 عامًا محتجز في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال فرانكو سالامانكا أحد أصدقاء السائح سانشيز: "لقد تم اعتقاله وسجنه حاليا في طهران".

وصرحت وزارة الخارجية الإسبانية لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" أن سفارتها في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل، كما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب للتعليق.

وأخبرت الحكومة الإسبانية عائلة سانشيز وأصدقاءه بأنه سجين.

وبدأ سانشيز رحلته في كانون الثاني/يناير الفائت وسافر عبر أوروبا وتركيا قبل وصوله إلى العراق، وخلال هذه الرحلة كان ينام في الخيام والفنادق ومنازل الناس.

وقال سانتياغو سانشيز في أغسطس/ آب الماضي، إنه يحلم بحضور مباراة إسبانيا في قطر ويأمل في تشجيع الفريق في الدوحة.