زلزال بقوة 4.8 درجة قرب فلورنسا بإيطاليا

وقع زلزال بقوة 4.8 درجة بالقرب من مدينة فلورنسا بوسط إيطاليا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لكن السلطات المحلية قالت إنه لم يتسبب في أضرار جسيمة على ما يبدو.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة مارادي التي تبعد نحو 70 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من فلورنسا، وعلى عمق 8.4 كيلومتر.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع في الساعة الـ0310 بتوقيت غرينتش وتبعته بضع هزات ارتدادية.

وكتب إيوجينيو جاني حاكم توسكانا على منصة فيسبوك "في اللحظة الحالية، لا توجد أي أوضاع حرجة بصورة خاصة عقب الزلزال الذي كان مركزه مارادي"، مضيفًا أنه يجري فحص المباني لكشف أي أضرار هيكلية محتملة.