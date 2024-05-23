بوتين يصدر مرسوماً رداً على احتمال مصادرة أمريكا لأصول روسية
أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأمريكية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي أضرار قد تتكبدها في حال صادرت الولايات المتحدة ممتلكات روسية وفقًا لوكالة "رويترز".
ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية، بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وأوروبا تقتربان أكثر من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة، أن وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يأملون في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل اجتماع قادة المجموعة الشهر المقبل.
وتابعت أن كلًّا من الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان بشأن خطة لاستخدام الفوائد المكتسبة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتزويد أوكرانيا بقرض لاستخدامه في المساعدة العسكرية والاقتصادية، ما يحتمل أن يوفر للدولة شريان حياة بمليارات الدولارات مع تكثيف المجهود الحربي الروسي.