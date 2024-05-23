بوتين يصدر مرسوماً رداً على احتمال مصادرة أمريكا لأصول روسية

أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأمريكية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي أضرار قد تتكبدها في حال صادرت الولايات المتحدة ممتلكات روسية وفقًا لوكالة "رويترز".

ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية، بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.