فرنسا تستقبل 7 أطفال لعلاجهم من إصابات جراء حرب غزة
استقبلت فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أطفال فلسطينيين من قطاع غزة أصيبوا خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، لعلاجهم في مستشفيات للأطفال، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.
وكانت فرنسا قد استقبلت في 28 ديسمبر الماضي، أول طفلين فلسطينيين مصابين جراء الحرب، تنفيذاً لالتزامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم منحهما الرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس "تواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للسكان المدنيين في غزة".
وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة حيث يعرّض نقص الغذاء ومياه الشرب والدواء منذ عدة أسابيع السكان المدنيين لأزمة صحية وغذائية خطيرة جدًا".
وأضافت: "علينا أن نعمل فورًا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وهو وحده سيضع حدًا لمعاناة السكان المدنيين في غزة".
وفي اليوم العاشر بعد المئة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يستمر الوضع الإنساني في التدهور في قطاع غزة المحاصر فيما تجري محادثات في القاهرة من أجل التوصل إلى هدنة جديدة من دون مؤشرات بعد على إمكان نجاحها.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد ذكرت أنّ 125 جثة على الأقل لأشخاص قُتلوا في القصف الإسرائيلي على خان يونس ومناطق أخرى نقلت الى المستشفيات خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء.