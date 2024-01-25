فرنسا تستقبل 7 أطفال لعلاجهم من إصابات جراء حرب غزة

استقبلت فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أطفال فلسطينيين من قطاع غزة أصيبوا خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، لعلاجهم في مستشفيات للأطفال، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.

وكانت فرنسا قد استقبلت في 28 ديسمبر الماضي، أول طفلين فلسطينيين مصابين جراء الحرب، تنفيذاً لالتزامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم منحهما الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس "تواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للسكان المدنيين في غزة".

وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة حيث يعرّض نقص الغذاء ومياه الشرب والدواء منذ عدة أسابيع السكان المدنيين لأزمة صحية وغذائية خطيرة جدًا".