تفاصيل السلاح الروسي "الخاص" المستخدم لقصف أوكرانيا (صور)

وأضاف: "في الأساس تقريبًا هي نوع من نسخة نمط DIY لمجموعة القنابل الانزلاقية الأمريكية".

وبحسب التقرير، "تسمح مجموعات الأجنحة للروس بإطلاق القنابل بعيدا عن الخطوط الأمامية وخارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، قصيرة المدى".

ولفت إلى أن "القنابل تنزلق عشرات الأميال إلى أهدافها".

ولفت التقرير، إلى أن "الروس أسقطوا كميات كبيرة من القنابل التي يتراوح وزنها بين 500 و3 آلاف رطل قادرة على إبادة حتى المواقع الأوكرانية المحصنة".

من ناحيته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن موسكو "ستزيد بشكل كبير إنتاج الأجنحة ومعدات التوجيه".

جاء ذلك، خلال زيارة شويغو أخيرا إلى المصنع الذي ينتج هذه القنابل.