وسط "لامبالاة" الناخبين.. سوناك وستارمر إلى مناظرة أولى مليئة بـ"الوعود"

وعود جذابة

وقدم سوناك (44 عامًا) سلسلة من الوعود الجذابة في الأيام الأولى للحملة الانتخابية مع محاولته تثبيت دعائم قاعدته اليمينية المؤيدة له، واستعادة مؤيدين يميلون للمعارضة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم في حال فوزه بالانتخابات، بإعادة اعتماد شكل من أشكال الخدمة العسكرية لمن يبلغون الثامنة عشرة من العمر، وتوفير حماية أكبر لمداخيل المتقاعدين، وتعديل قانون المساواة بحسب الجنس.

من جهته، اعتمد ستارمر (61 عامًا) مقاربة أكثر تحفظًا إلى الآن بهدف الإبقاء على تقدمه، وسعى إلى طمأنة الناخبين بأن حزب العمال سيدير بشكل مسؤول الاقتصاد والسياسة الدفاعية.

ويسعى الطرفان لقيادة سادس أكبر اقتصاد في العالم، والذي عانى لسنوات من النمو المنخفض والتضخم المرتفع ولا يزال يكافح من أجل إنجاح قراره لعام 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي ويتعافى ببطء من الصدمات المزدوجة المتمثلة في كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

أول اختبار

وتنطلق المناظرة التي ستقام أمام الجمهور، الساعة التاسعة مساء (20,00 ت غ)، وستشكّل أول اختبار مباشر عبر الشاشة بين رئيس الوزراء ومنافسه الذي ترجح استطلاعات الرأي أن يخرجه من داونينغ ستريت بنتيجة انتخابات الرابع من يوليو/تموز، وفق "فرانس برس".

وستبث المناظرة عبر "آي تي في"، إحدى أكثر القنوات التلفزيونية مشاهدة في المملكة المتحدة، وسيعرض سوناك وستارمر خلالها مواقفهما بشأن قضايا شتى، وتلقي أسئلة من الناخبين.

وتشكّل هذه المناظرة فرصة لسوناك لمحاولة تقليص التقدم الكبير الذي يتمتع به حزب العمال في استطلاعات الرأي، والذي بقي على حاله مذ أعلن رئيس الوزراء قبل أسبوعين موعد الانتخابات العامة في بريطانيا.

وأبقى حزب العمال على تقدم بأكثر من عشر نقاط في استطلاعات الرأي على مدى نحو 18 شهرًا، في ما قد يؤشر على أن البريطانيين ضاقوا بحزب المحافظين ذرعًا، الذي يتولى الحكم منذ 14 عامًا.