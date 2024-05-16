بمبالغ ضخمة.. تقرير يفضح النهج الإيراني لتصفية معارضيها في الخارج

سلط تقرير لمجلة "سبكتيتور" الضوء على نهج النظام الإيراني في تصفية معارضيها في الخارج، تضمَّن تصريحًا لمسؤول أمريكي قال فيه: "إن هذا النظام يقوم بتصفية المعارضين في أمريكا وأجزاء من أوروبا باستخدام المجرمين كوكلاء ودفع مبالغ ضخمة لهم".

وبحسب المسؤول الأمريكي، واستنادًا إلى هذا النموذج، يمكن للنظام الإيراني إصدار أوامر بالقتل دون التورط بشكل مباشر في الأعمال القذرة.

وأشار التقرير إلى الطبعة البريطانية، في تاريخ النظام الإيراني في استخدام الجماعات الوكيلة، مثل: ميليشيا حزب الله في لبنان، والميليشيات في العراق وسوريا واليمن، لتنفيذ خطط النظام دون تحمل المسؤولية المباشرة عن أفعاله، مضيفًا أن قادة النظام الإيراني يستخدمون منذ فترة هذا النموذج نفسه للقضاء على مَن يعتبرونهم أعداء لهم في جميع أنحاء أوروبا أو أمريكا.

وكشف التقرير أنَّ الوحدة 840 هي فرع من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إحدى وحدات الاستخبارات في إيران، التي استخدمت هذا النموذج لتنظيم هجماتها في الخارج.

ومن بين مشاريع القتل التي استخدمت بها هذه الوحدة التابعة للحرس الثوري الإيراني الجماعات الإجرامية، برنامج اغتيال سيما ثابت، المذيعة السابقة لبرنامج "جشم انداز"، وفرداد فرحزاد، مقدم برنامج "24" على قناة "إيران إنترناشيونال". لكن الشخص الذي تم استئجاره لتنفيذ جريمة القتل كان جاسوسًا مزدوجًا؛ ما أدى إلى فشل مؤامرة الاغتيال.