إيران تلوح بالرد "خلال ثوان" على هجوم إسرائيلي محتمل

حذر مسؤولون إيرانيون إسرائيل مما وصفوه بـ"رد سريع وواسع وأقوى" إذا شنت تل أبيب هجوماً عليها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران حذرت واشنطن من أنه "إذا أقدم الكيان الإسرائيلي على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع"، مؤكداً أن "إيران لا تريد تصعيد التوتر في المنطقة".

وأضاف: "حذرنا البيت الأبيض بوضوح من أن رد طهران والإجراء التالي سيكون حاسما وسريعا وشاملا إذا حاول النظام الصهيوني تكرار الهجمات الإرهابية على مصالح إيران وأمنها".

وبدوره، قال علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي، إن بلاده سترد خلال ثوانٍ على أي هجوم إسرائيلي محتمل.

وأشار كني إلى أن "إيران بردها على إسرائيل أثبتت قدرتها العسكرية والدفاعية في إطار الدفاع عن النفس".

وأضاف "على النظام الصهيوني أن يعرف أنه إذا ارتكب خطأ آخر، فلن يتأخر الرد 12 يوما وليس أياما أو ساعات بل في غضون ثوانٍ".

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني فقال إن "هجوم بلاده على عدد من المقار العسكرية الإسرائيلية تم في إطار حق الدفاع عن النفس".

وأضاف أن رد بلاده على هجوم دمشق کان منطقيا، وأن "إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة".