غوتيريش: السباق الجديد للتسلح النووي "جنون"

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، "جنون" الانزلاق إلى "سباق تسلح نووي جديد"، محذرًا من شبح "الفناء" الذي يخيّم على العالم.

وأكد غوتيريش، في اليوم الأخير من اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، التزامه "ببذل كل ما في، والسعي إلى حشد الدول حول ضرورة إزالة الأدوات المدمرة هذه من على وجه الأرض".

وأضاف: "هناك حاجة مُلحّة.. هناك سباق تسلح مثير للقلق قيد الإعداد، وقد يرتفع عدد الأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عقود"، معربًا عن أسفه لكون "الهيكل العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار يتفكك".

وقال غوتيريش "بفضل تحديث الترسانات النووية، أصبحت هذه الأسلحة أسرع وأكثر دقة وقدرة على التخفي، ومن جديد، يظهر التهديد باستخدام الأسلحة النووية، إنه جنون محض، ويجب علينا أن نغيّر المسار".

واعتبر أن "أي استخدام للأسلحة النووية - بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف - من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.. وهذا ليس مبالغة".