ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة الإندونيسية إلى 52 (صور)

وأدى هطول الأمطار بغزارة، مساء يوم السبت، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وتدفق حمم بركانية باردة، وهي خليط من رماد بركاني يشبه الطين والحطام الصخري والمياه، في ثلاث مناطق من الإقليم.

وذكر المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في سومطرة الغربية إلهام وهاب، أنه تم تحديد هويات أكثر من 45 من القتلى.

وأردف أن رجال الإنقاذ المحليين والشرطة والجيش سيواصلون البحث عن 17 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.