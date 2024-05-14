ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة الإندونيسية إلى 52 (صور)
ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا إلى 52 شخصا، بحسب "رويترز".
وأعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وأدى هطول الأمطار بغزارة، مساء يوم السبت، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وتدفق حمم بركانية باردة، وهي خليط من رماد بركاني يشبه الطين والحطام الصخري والمياه، في ثلاث مناطق من الإقليم.
وذكر المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في سومطرة الغربية إلهام وهاب، أنه تم تحديد هويات أكثر من 45 من القتلى.
وأردف أن رجال الإنقاذ المحليين والشرطة والجيش سيواصلون البحث عن 17 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
وأضاف أن 249 منزلا و556 فدانا من الأراضي، ومن بينها حقول أرز، ومعظم الطرق الرئيسة في المناطق الثلاث، تضررت. وتتراجع الفيضانات منذ يوم الأحد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إنه تم إجلاء 3396 شخصا حتى اليوم الثلاثاء إلى المباني المجاورة.