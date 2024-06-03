مصدر لـ"إرم نيوز": مخبر قرر عدم الترشح للرئاسة الإيرانية

كشف مصدر قيادي في التيار الأصولي المتشدد في إيران، الاثنين، أن رئيس الحكومة المؤقتة محمد مخبر دزفولي قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "محمد مخبر دزفولي الذي يقود الحكومة الإيرانية حاليًّا قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية لصالح وزير النقل والمواصلات الحالي مهرداد بذرباش".

وبحسب المصدر فإن "بذرباش سيتوجه اليوم إلى مقر لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بطهران لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أواخر الشهر الجاري".

وأكد المصدر أن ذلك جاء بعدما أقنع رئيس المجلس الاقتصادي في الحكومة، القيادي الأصولي محسن رضائي جميع الأطراف بعدم ترشح مخبر دزفولي.

وتابع المصدر أن "رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف سوف يترشح أيضًا اليوم للانتخابات الرئاسية بعدما اقتنع القيادي في الحرس الثوري الأصولي المتشدد الجنرال محمد سعيد بعدم الترشح للانتخابات".

وفي الليلة الماضية، عقد محسن رضائي اجتماعًا لقيادات التيار الأصولي المتشدد بهدف الوصول إلى قرار موحد بشأن الدفع بمرشح أو اثنين قويين ضمن تحالف "جبهة القوى الثورية".

وقال رضائي في تغريدة له الليلة الماضية "إن تسجيل عدة مرشحين من القوى الثورية في الانتخابات لا يتعارض مع استمرار بناء التوافق والوحدة حتى يوم التصويت".

وبين أن "الوحدة في الجبهة الثورية ليست خيارًا، بل ضرورة قابلة للتحقيق؛ وسنواصل محاولة بناء توافق في الآراء حتى التصويت (في الانتخابات الرئاسية المبكرة)".

وحتى الآن تقدم عدد من المرشحين بأوراق ترشحهم أبرزهم الأصولي سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني والجنرال وحيد حقانيان، ووزير الثقافة والإرشاد الإيراني، ومحمد مهدي إسماعيلي.