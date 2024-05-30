تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.. لافروف يعلن عن مؤتمر سلام قد تنظمه بكين
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقلت "رويترز".
وحول الخطوة أشار لافروف إلى أنها ستشكل استكمالا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، "تاس"، "نتفق مع موقف (الصين) المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساوٍ وغير قابل للتجزئة".
وأردف: "دعوني أؤكد مرة أخرى أن هذا يستلزم مراعاة الحقائق على الأرض، والتي تعكس إرادة من يعيشون هناك".
واشنطن شريكة في "جرائم نظام كييف"
ودعت روسيا مرارًا لإجراء محادثات بشرط مسبق، وهو أن تعترف كييف والغرب بالمكاسب التي حققتها على الأرض في أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف.
وانتقد لافروف الولايات المتحدة لمساعدتها أوكرانيا، وقال إن واشنطن أصبحت "شريكة في جرائم نظام كييف".
وقال إن روسيا تعتبر التخطيط لإمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 ذات القدرات النووية "تحركًا له مغزى" من جانب حلف شمال الأطلسي.
وأضاف "إنهم يحاولون إخبارنا بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يوقفهما شيء في أوكرانيا".
ومضى بالقول "ومع ذلك، نأمل أن تعيد التدريبات الجارية الآن بين روسيا وروسيا البيضاء على استخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية خصومنا إلى صوابهم من خلال تذكيرهم بالعواقب الكارثية لمزيد من التصعيد النووي".
وزاد لافروف بالقول إن الولايات المتحدة تعمل في الشرق الأوسط أيضًا على "تأجيج نيران الصراع".