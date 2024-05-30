تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.. لافروف يعلن عن مؤتمر سلام قد تنظمه بكين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقلت "رويترز".

وحول الخطوة أشار لافروف إلى أنها ستشكل استكمالا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، "تاس"، "نتفق مع موقف (الصين) المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساوٍ وغير قابل للتجزئة".

وأردف: "دعوني أؤكد مرة أخرى أن هذا يستلزم مراعاة الحقائق على الأرض، والتي تعكس إرادة من يعيشون هناك".