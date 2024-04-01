صلة الوصل بين خامنئي ونصرالله.. إيران تعلن مقتل جنرال بارز بهجوم دمشق

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء يوم الإثنين، عن مقتل ما وصفته بـ"أقدم جنرال إيراني" في لبنان، وذلك في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، إن "اللواء محمد سعيد يزدي، والملقب بالحاج رمضان، هو أقدم جنرال إيراني في لبنان، لقي مصرعه في الهجوم على القنصلية الإيرانية".