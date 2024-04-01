صلة الوصل بين خامنئي ونصرالله.. إيران تعلن مقتل جنرال بارز بهجوم دمشق
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء يوم الإثنين، عن مقتل ما وصفته بـ"أقدم جنرال إيراني" في لبنان، وذلك في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.
وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، إن "اللواء محمد سعيد يزدي، والملقب بالحاج رمضان، هو أقدم جنرال إيراني في لبنان، لقي مصرعه في الهجوم على القنصلية الإيرانية".
وأشارت إلى أن اللواء يزدي "كان مسؤولاً عن سلسلة توريد الأسلحة لحزب الله اللبناني" ويُعتبر "حلقة الاتصال بين المرشد الإيراني علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".
وأضافت الوكالة "أن هناك معلومات جديدة ومؤكدة عن مقتل اللواء محمد سعيد يزدي إثر الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق".
وتعرض مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لقصف جوي من قبل إسرائيل وأسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 مستشارين بارزين من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق، إن "العميد محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والجنرال محمد حاجي رحيمي بالإضافة إلى مستشار ثالث يدعى العميد "حسين أمير الله" لقوا مصرعهم في الهجوم.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن جميع المستشارين الثلاثة هم من قوات فيلق القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري.