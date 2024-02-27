ما تحديات إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الحرب؟

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الحرب الروسية، تواجه الكثير من التحديات.

وأضافت الصحيفة أنه بعد الحرب أصبحت الخسائر البشرية وفي العتاد كبيرة؛ ما يتطلب تفكيرًا عميقًا في إعادة إعمار البلاد.

وأشارت إلى أن "التدمير العام للبنية التحتية يشير إلى أن المساكن والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى اضطراب شبكات النقل والطاقة، تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها".