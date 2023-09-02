"لوفيغارو": غالبية الفرنسيين يؤيدون إجراء استفتاء حول الهجرة
كشف تقرير لصحيفة "لوفيغارو"، أن الفرنسيين يؤيدون في الغالب إجراء استفتاء حول الهجرة، وفق استطلاع للرأي العام أجرته شركة "Odoxa-Backbone" لصالح الصحيفة.
ووفق الاستطلاع، فإن 84% من الفرنسيين يؤيدون الاستفتاء الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون على الطاولة كجزء من مبادرته السياسية الكبرى، إذ أبدى ما لا يقل عن 74% منهم رغبتهم في التحدث علنًا عن قضية الهجرة، وهو ما لا يتوافق حاليًا مع نطاق الاستفتاء كما حدده الدستور، ما يتطلب المزيد من التفكير والبحث من جانب المعارضة، وفق رئيس الدولة بعد المناقشات التي استمرت اثنتي عشرة ساعة خلف أبواب مغلقة في سان دوني.
وخلص الاستطلاع، إلى أن الجمهوريين يؤيدون الاستفتاء بنسبة 85%، وكذلك الأغلبية الرئاسية بنسبة 68%، والاشتراكيين بنسبة 65%، والمتمردين بنسبة 63%، وعلماء البيئة بنسبة 57%.
وأظهر الاستطلاع، أن 74% من الفرنسيين يرغبون في إبداء رأيهم بشأن إصلاح نظام التقاعد، كما يطالب حزب نوبيس بذلك أيضًا، مثلما يحظى الطلب بتأييد حزبي إلى حد ما، سواء من جانب المتعاطفين مع اليسار بنسبة 82%، أو من جانب حزب التجمع الوطني (85%).
أما المقربون من الجمهوريين فنسبة تأييدهم بلغت (48%)، وحزب النهضة (44%)، فهم أكثر ترددًا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرنسيين لم يعودوا يؤمنون بفعالية هذه الإجراءات الجديدة، وما إذا كانت من الممكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في المستقبل، حيث يرى 53% من الفرنسيين في هذه الاجتماعات "عملية تواصل غير مجدية ولن تحقق أي شيء ملموس"، مقابل 45% فقط يعتبرونها مفيدة.
وفيما يتعلق بثقة الفرنسيين بماكرون، أوضح الاستطلاع، أن 70% منهم يقولون إن الرئيس ليس منفتحًا على الحوار، فيما يرى 76% أنه ليس قريبًا من همومهم، و59% يرونه غير قادر على إصلاح البلاد.
وتعاني أحزاب المعارضة جميعها من انعدام المصداقية، إلا حزب التجمع الوطني الذي يثير أقل قدر من عدم الثقة، وفق الصحيفة.
المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية