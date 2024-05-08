أفغانستان.. 7 قتلى بين عناصر طالبان بتفجير دراجة مفخخة

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية، إنه "تم نقل سبعة قتلى و14 جريحا إلى مستشفى بدخشان حتى الآن، جراء انفجار وقع على رتل عسكري لقوات طالبان".

وبحسب المصادر "إن سائق دراجة نارية هاجم رتلاً عسكرياً لطالبان في "بول جوزون" من المنطقة الثالثة بمدينة فيض آباد وسط ولاية بدخشان".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما اكتفت وسائل إعلام مقربة من طالبان بتأكيد وقوع الانفجار.