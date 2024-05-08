أفغانستان.. 7 قتلى بين عناصر طالبان بتفجير دراجة مفخخة
أسفر تفجير دراجة نارية مفخخة استهدفت رتلا لقوات طالبان في أفغانستان عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 14 آخرين بجروح بين عناصرها.
وأفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، الأربعاء، بوقوع سبعة قتلى على الأقل، فيما أصيب 14 آخرون بجروح من عناصر قوات طالبان، جراء انفجار وقع في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية، إنه "تم نقل سبعة قتلى و14 جريحا إلى مستشفى بدخشان حتى الآن، جراء انفجار وقع على رتل عسكري لقوات طالبان".
وبحسب المصادر "إن سائق دراجة نارية هاجم رتلاً عسكرياً لطالبان في "بول جوزون" من المنطقة الثالثة بمدينة فيض آباد وسط ولاية بدخشان".
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما اكتفت وسائل إعلام مقربة من طالبان بتأكيد وقوع الانفجار.