"أكسيوس": مقاطعة واسعة النطاق تنتظر نتنياهو بعد خطابه في الكونغرس

رجح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاطعة واسعة النطاق من التقدميين في الكونغرس الأمريكي، إذا ما توجه لمخاطبة الأعضاء فيه أمام جلسة مشتركة.

وبين الموقع أن ذلك يعكس توتر العلاقات بين بعض الديمقراطيين وإسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويعتزم رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعوة نتنياهو لمخاطبة الكونغرس، حيث اقترح بعض الجمهوريين في مجلس النواب ذلك كرد على انتقادات السيناتور تشاك شومر لنتنياهو، بحسب الموقع الأمريكي.

وكان شومر قد أعرب عن استعداده لأن يتحدث رئيس الوزراء في إطار الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أن بعض المشرعين الديمقراطيين، مثل جاريد هوفمان، رفضوا الحضور، معتبرين ذلك "اجتماعًا مبجلاً للمؤتمر الجمهوري".