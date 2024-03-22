"أكسيوس": مقاطعة واسعة النطاق تنتظر نتنياهو بعد خطابه في الكونغرس
رجح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاطعة واسعة النطاق من التقدميين في الكونغرس الأمريكي، إذا ما توجه لمخاطبة الأعضاء فيه أمام جلسة مشتركة.
وبين الموقع أن ذلك يعكس توتر العلاقات بين بعض الديمقراطيين وإسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ويعتزم رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعوة نتنياهو لمخاطبة الكونغرس، حيث اقترح بعض الجمهوريين في مجلس النواب ذلك كرد على انتقادات السيناتور تشاك شومر لنتنياهو، بحسب الموقع الأمريكي.
وكان شومر قد أعرب عن استعداده لأن يتحدث رئيس الوزراء في إطار الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أن بعض المشرعين الديمقراطيين، مثل جاريد هوفمان، رفضوا الحضور، معتبرين ذلك "اجتماعًا مبجلاً للمؤتمر الجمهوري".
ووفقًا للموقع، صرح العديد من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم جمال بومان، وماكسويل فروست، وتشوي غارسيا، وغريغ كاسار، بأنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو بسبب خلافاتهم مع حكومته وسلوك إسرائيل خلال الحرب.
فيما ذهبت رشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس، إلى أبعد من ذلك، حيثُ قالت إنه يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي.
وأشار الموقع إلى أنه حتى المشرّعين الذين حضروا في السابق خطابات نتنياهو أو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قرروا عدم الحضور هذه المرة.
في حين أن التقدميين اليهود، مثل بيكا بالينت، غير متأكدين من الحضور، ويرغبون في التفكير في أقوى طريقة لإرسال رسالة، وقد رفض السيناتور بيرني ساندرز الإجابة على السؤال، مشددًا على القتلى المدنيين في غزة.
ونوَّه الموقع إلى أنه بالرغم من أن يكون هناك حضور كبير للديمقراطيين في الخطاب، إلا أن بعض الأعضاء، مثل آني كوستر، يعربون عن خيبة أملهم من الطريقة، التي تجري بها الحرب وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، ولا يزالون يحافظون على دعمهم لشعب إسرائيل ووجودها.