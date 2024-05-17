الغارديان: تقدم روسيا في خاركيف دليل على وجود ثغرات في دفاعات أوكرانيا

قالت صحيفة "الغارديان"، إن الهجوم الذي شنته روسيا مؤخرًا شمال وغرب مدينة خاركيف، والذي توقعته أوكرانيا وأجهزة الاستخبارات الغربية، يسلط الضوء على نقاط الضعف الكبيرة في دفاعات كييف.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التحذيرات، تقدمت القوات الروسية حوالي أربعة أميال في نقاط متعددة في غضون خمسة أيام، مما أثار المخاوف بشأن استعداد أوكرانيا.

الدفاعات الأوكرانية مفقودة

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار إلى نية إنشاء "منطقة صحية" على طول الحدود الأوكرانية، وأكد على ذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف في نيسان، حيث سلط الضوء على أهمية خاركيف الإستراتيجية حيث كانت المنطقة تعاني من تفجيرات أدت إلى تعطيل محطتين لتوليد الطاقة.

وفي الوقت نفسه، قامت روسيا ببناء مجموعتها الشمالية من القوات، التي يقدرها معهد دراسة الحرب (ISW) بنحو 30 ألف جندي، في منطقة بيلغورود.

وقبل يومين من الهجوم، أعلن حاكم خاركيف الإقليمي عن حشد كبير للقوات الروسية.

كما نبهت المخابرات الدفاعية البريطانية القيادة الأوكرانية بشأن الهجوم الوشيك، ومع ذلك فعندما عبَر ما بين 5000 إلى 10000 جندي روسي الحدود عند النقاط الرئيسة، يوم الجمعة الماضي في الساعة الخامسة صباحًا، تبيّن أن الدفاعات الأوكرانية كانت مفقودة.

بدوره، أشار القائد الأوكراني دينيس ياروسلافسكي إلى عدم وجود تحصينات وألغام في فوفشانسك، على بعد أقل من 40 ميلًا شمال غرب خاركيف.

كما أفاد أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين أن الوحدات لم تكن مستعدة، وأن الدفاعات متمركزة بشكل غير صحيح.