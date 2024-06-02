23 مرشحًا أوليًا لانتخابات الرئاسة الإيرانية

بلغ عدد الذين قدموا طلبات ترشحهم إلى وزارة الداخلية الإيرانية لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران الجاري، 23 مرشحًا حتى اليوم الأحد، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

ومن أبرز المرشحين، الرئيس الأسبق للبلاد أحمدي نجاد، ووزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي.

كما أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الحالي محمد مهدي إسماعيلي، ونائب الرئيس السابق محمد رضا ميرتاجديني، ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وبدأت عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 30 مايو/ أيار الماضي، وتستمر 5 أيام.