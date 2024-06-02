23 مرشحًا أوليًا لانتخابات الرئاسة الإيرانية
بلغ عدد الذين قدموا طلبات ترشحهم إلى وزارة الداخلية الإيرانية لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران الجاري، 23 مرشحًا حتى اليوم الأحد، وفق وكالة أنباء "الأناضول".
ومن أبرز المرشحين، الرئيس الأسبق للبلاد أحمدي نجاد، ووزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي.
كما أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الحالي محمد مهدي إسماعيلي، ونائب الرئيس السابق محمد رضا ميرتاجديني، ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
وبدأت عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 30 مايو/ أيار الماضي، وتستمر 5 أيام.
وتتولى هيئة الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور تحديد ما إذا كان المرشحون الذين يتقدمون للترشح "مؤهلين" للمشاركة في الانتخابات.
وعقب انتهاء عملية تقديم طلبات المرشحين، يقوم مجلس صيانة الدستور بتقييم الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.
وسيُتاح للمرشحين الذين يتم تصديق طلباتهم من قِبل مجلس صيانة الدستور إجراء حملاتهم الانتخابية لمدة 14 يومًا.
وتأتي الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من مرافقيهما، بحادث تحطم مروحية يوم 19 مايو/ أيار الماضي.
ووفقًا للدستور الإيراني، على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يومًا على الأكثر، في حالة وفاة الرئيس الحالي.