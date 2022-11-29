انتقادات إسرائيلية لـ "تويتر" بداعي التساهل مع الكراهية



شن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، هجومًا ضد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي استحوذ عليه رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

واتهم إيمانويل نحشون، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، الإدارة الجديدة للموقع بأنها تتبع موقفا متساهلا بشأن خطاب الكراهية، وأن المنصة أصبحت بدون قواعد أخلاقية واضحة، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقل الموقع عن نحشون قوله: "تويتر أصبحت تفتقر إلى الاعتدال إزاء التعاطي مع خطاب الكراهية والتطرف ومعاداة السامية على المنصة، في ظل القيادة الجديدة.. إنها تخاطر بأن تصبح مكانا مزعجا للغاية".