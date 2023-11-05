الدفاع الروسية: صواريخ أوكرانية استهدفت حوضا لبناء السفن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تضرر سفينة روسية كانت في حوض بناء السفن في مدينة كيرتش بالقرب من القرم جراء تعرضه لهجوم بصواريخ كروز أطلقها الجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، شن الجيش الأوكراني ضربة بـ 15 صاروخ كروز على حوض بناء سفن بوتوما في مدينة كيرتش، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 صاروخا".

وأكدت الوزارة "تضرر سفينة كانت موجودة في حوض بناء السفن نتيجة إصابتها بصاروخ معاد".

وتقع المدينة الساحلية في مضيق كيرش شرقي إقليم القرم الذي يتعرض لهجمات مستمرة منذ إطلاق كييف هجومها المضاد في صيف هذا العام ضد القوات الروسية.