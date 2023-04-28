صفقة بـ2,4 مليار دولار لتعزيز قدرات بولندا الصاروخية

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن هذه الصواريخ "نشرت أساساً في بولندا مع الجيش البريطاني لحماية مجالها الجوي بعد غزو بوتين الهمجي لأوكرانيا العام الماضي".

من جهته، شدد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عبر تويتر على أن الصفقة "ستعزز قدرة الدفاع الجوي البولندي".

ويفيد تقرير لحلف شمال الأطلسي بأن هذه الدولة خصصت أكثر من 2,4 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي للدفاع، العام الماضي ما يجعلها في المركز الثالث داخل الحلف الأطلسي بعد اليونان (3,76 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي) والولايات المتحدة (3,47 بالمئة).