ترامب يكشف عن "خطته" لعقد اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا

أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التأكيد على قدرته عقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال يوم واحد، في حال فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024. وذكر لأول مرة بعض التفاصيل عن خطته لتحقيق ذلك.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" نشرت أمس الأحد: "سأتصل (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإبرام اتفاق مع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي"، مؤكداً أن هذا "سيحدث بسرعة كبيرة".

وأضاف، "أود أن أقول لزيلينسكي: "هذا يكفي، أنت بحاجة إلى عقد صفقة." وتابع، ردا على سؤال حول كيفية حصوله على موافقة روسيا لإبرام اتفاق سلام، "سأخبر بوتين: إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق، فسنمنحهم الكثير، أكثر من أي وقت مضى، إذا لزم الأمر"، مؤكدا: "سأبرم اتفاقا في يوم واحد".

وفي الشهر الماضي، وصف ترامب خصومه الديمقراطيين بأنهم "دعاة حرب"، قائلاً إنه لا أحد يتحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، وتابع ترامب: "سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، ونحن قريبون جدا منها".

وكرر ترامب تصريحاته منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد.