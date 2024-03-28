زلة جديدة.. بايدن يتحدث عن "قطار وهمي" استقله فوق جسر بالتيمور المنكوب

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة جديدة، جلبت له الإحراج والانتقادات، بعد حديثه عن جسر بالتيمور المنكوب، الذي سقط في حادث مأساوي.

ووصفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، بايدن، في تقرير لها، بأنه "خرج عن مساره العقلي" بعد أن قدم ادعاءات غريبة بشأن الجسر.

وقالت الصحيفة إن جو بايدن ارتكب "زلة مؤسفة" أخرى أثناء حديثه عن انهيار جسر بالتيمور الرئيسي في الولايات المتحدة، الثلاثاء، مما أثار حفيظة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنقاد في البلاد.

وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة، الثلاثاء، بعد أن زعم ​​أنه كان يتنقل عبر جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور عدة مرات بالسيارة والقطار.

وسرعان ما أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجسر، الذي انهار في نهر "باتابسكو"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد اصطدامه بسفينة شحن ضخمة، لم يتم ربط خطوط السكك الحديدية به مطلقاً.

وكان بايدن قد قال في أول تعليق له على كارثة الجسر: "اصطدمت سفينة حاويات بجسر (فرانسيس سكوت كي)، الذي كنت أتنقل فوقه عدة مرات من ولاية ديلاوير إما بالقطار أو بالسيارة، لقد زرت ميناء بالتيمور عدة مرات".

وفتح ذلك التصريح نيران الانتقادات على بايدن، الذي اعتبره كثيرون محاولة من الرئيس الأمريكي لاستغلال مأساة جديدة لتحقيق أغراض سياسية، وفق البعض.

ورأى كثير من المعلقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم إعلاميون مشاهير، أن بايدن يعاني من اهتزاز في التفكير وضعف في العقلية، حسب وصفهم.

وسارع البيت الأبيض للرد على تلك الانتقادات بعد تصريح بايدن بالتأكيد على أن الرئيس كان يشير فقط إلى "القيادة بين ديلاوير والعاصمة خلال مسيرته المهنية في مجلس الشيوخ التي استمرت 36 عامًا".

واصطدمت سفينة حاويات بأحد دعامات الجسر في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار الهيكل وسقوطه في الماء في ثوان. جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصاً.

وانتشل رجال الإنقاذ شخصين سقطا في المياه جراء الحادث، فيما ما يزال 6 آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.