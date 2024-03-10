الحرب الروسية الأوكرانية توسع الشرخ بين ماكرون وشولتز

ورد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قائلا: "لا نحتاج حقا، من وجهة نظري على الأقل، إلى مناقشات حول نشر جنود على الأرض أو التحلي بشجاعة أكبر أو شجاعة أقل".

وبحسب الصحيفة فإن العلاقة بين ماكرون وشولتز والتي اتسمت ذات يوم بمحاولات ترسيخ الوحدة بين بلديهما، تدهورت إلى خلافات مريرة حول السياسة تجاه أوكرانيا وروسيا.

مشيرة إلى أنه على الرغم من المصالحة التاريخية بين فرنسا وألمانيا منذ عام 1945، فإن التوترات الأخيرة تهدد الوحدة الأوروبية في منعطف حاسم يتسم بالصراع في أوروبا وعدم اليقين بشأن التزام أمريكا بالقارة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من اختلاف مسارات ماكرون وشولتز إلى السلطة، فإنهما يتقاسمان قناعة بأنهما يعرفان الأفضل، ما يجعل شراكتهما صعبة بالنسبة للعلاقات الدولية، ويتناقض استعداد ماكرون لمواجهة روسيا بشكل حاد مع حذر شولتز المتجذر في نفور ألمانيا بعد الحرب من النزعة العسكرية.

وأثارت تصريحات ماكرون الاستفزازية، مثل الإشارة إلى احتمال نشر قوات غربية في أوكرانيا، غضب شولتز الذي يفضل نهجا أكثر تحفظا لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا.

وبحسب الصحيفة، أدت استجاباتهما المختلفة للعدوان الروسي، إلى جانب الأساليب الشخصية والمصالح الوطنية المتباينة، إلى تفاقم التوترات فغالبا ما تفتقر دعوات ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة إلى خطط ملموسة، ما يحبط المسؤولين الألمان الذين يعطون الأولوية للحذر الإستراتيجي والالتزام بالمعايير الراسخة.

كما أن إحجام ألمانيا عن مواجهة روسيا ينسجم بشكل مباشر مع تأكيدها على الحكم الذاتي الأوروبي دون التحرر الجذري من الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الداخلية تزيد من تعقيد العلاقة بينهما، حيث يصطدم موقف ماكرون الجريء ضد روسيا مع أحزاب المعارضة التي تعبر عن مشاعر مؤيدة لروسيا، في حين يقدم شولتز نفسه على أنه "مستشار السلام" لتهدئة المخاوف الألمانية من تصاعد الصراع.