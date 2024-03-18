لوموند: نواب أوكرانيون يشتكون "القيود" على سفرهم إلى الخارج

وقالت الصحيفة إن هذا السخط يمتد إلى ما هو أبعد من بوبروفسكا، إذ اشتكى أعضاء آخرون في حزب المعارضة أيضًا من التصاريح المطلوبة لتنظيم الأحداث الدولية منذ بداية الغزو الروسي.

وكذلك انتقد الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وهو الآن نائب، استخدام الحكومة للأحكام العرفية والحرب للقضاء على المعارضة وعزل أوكرانيا دوليا.

وقد مُنع بوروشينكو نفسه من مغادرة البلاد عدة مرات، لأسباب تتراوح بين الاستغلال الروسي المحتمل وافتقار الوثائق ذات الصلة.

وذكرت الصحيفة أن بوروشينكو بعث برسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تناولت هذه القضايا وأثارت الجدل.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت اقتراح إثارة المخاوف بشأن التعددية السياسية في تقارير الاتحاد الأوروبي المقبلة والمفاوضات مع أوكرانيا.

ولفتت "لوموند" إلى أنه رغم هذه التحديات، فقد تمكن بوروشينكو من حضور مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في رومانيا.

وبحسب الصحيفة، يعود الجدل حول قيود السفر إلى عام 2023 عندما اندلعت "فضيحة" بسبب تصوير أحد أعضاء الحزب الحاكم في تايلاند أثناء سفر عمل رسمي.

وأدى ذلك إلى تشديد الرقابة على سفر النواب، ما أصبح يتطلب موافقة المسؤولين، بما في ذلك رئيس البرلمان، رسلان ستيفانشوك.

ويكلف المرسوم الأخير النواب الأوكرانيين بالتشاور مع وزارة الخارجية وتقديم تفاصيل حول نقاط المناقشة للرحلات الخارجية، بهدف تقديم سياسة دولة موحدة على المستوى الدولي.

ويعرب النقاد، بمن فيهم صحفيون وممثلو المجتمع المدني، عن مخاوفهم بشأن هذه الضوابط، مسلطين الضوء على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بالنسبة لأوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أنه بما أن المناقشات لا تزال غير متاحة للصحفيين لأسباب أمنية، يواجه النواب تحديات في الظهور، تتفاقم بسبب تأخر بث الإجراءات البرلمانية على موقع يوتيوب.

ويتهم البعض علنًا مكتب الرئيس، وزيلينسكي نفسه، بمنع سفر المشرعين بناءً على أنماط تصويتهم على مشروعات القوانين الحاسمة.

وبينما يواجه أعضاء حزب زيلينسكي أيضًا قيودًا على السفر، فإنهم نادرًا ما يعبرون عن الشكوى.