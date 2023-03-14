باكستان تكشف عن هدايا تلقّاها مسؤولون سياسيون في آخر 20 عامًا

تلقّى مسؤولون حكوميون وسياسيون باكستانيون عددًا هائلًا من الهدايا من قبل شخصيات أجنبية بارزة على مدى العقدين الماضيين، منها: 150 ساعة "روليكس"، وسيارات من طراز "بي إم دبليو" مصفّحة، وتاج مذهّب عيار 21 قيراط، بحسب بيانات حكومبة نُشرت الثلاثاء.

وتشهد باكستان، التي يعيش فيها نحو 220 مليون شخص، منذ فترة طويلة وضعًا اقتصاديًا غير مستقر ساء مؤخرًا مع ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة.

ووفقًا للبيانات التي رفعت عنها الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، السرية، فقد تمتع أعضاء النخبة السياسية والإدارية الباكستانية بقائمة مذهلة من السلع الفاخرة منذ 2002 في إطار وظائفهم.