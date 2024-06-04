"نيويورك تايمز": إدارة بايدن "تتأرجح" بين اثنين من أقرب الحلفاء

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحديًا معقدًا وعلنيًا" في إدارة العلاقات مع اثنين من أقرب حلفاء أمريكا؛ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين يمر بلداهما بمنعطفات حرجة في صراعاتهما، وقد تعهد بايدن بتقديم دعم ثابت لكليهما، حسبما قالت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الصحيفة أن حربي أوكرانيا وغزة، وعلى الرغم من اختلاف طبيعتهما، تمران بلحظات محورية، وسلطت الضوء على المصالح الوطنية والسياسية المتباينة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية لهذه الصراعات لا تزال غير واضحة في واشنطن.

وتهدف أوكرانيا إلى الطرد الكامل للقوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها منذ شباط / فبراير 2022، بينما تسعى إسرائيل إلى التدمير الكامل لحماس في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي أودى بحياة ما يقرب من 1200 إسرائيلي، إلا أن هذه الأهداف غير واقعية بشكل متزايد في نظر المسؤولين الأمريكيين.