تجاهلهم في خطابه.. 100 ألف ديمقراطي في ميشيغان ضد انتخاب بايدن

أعرب أكثر من 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان عن "عدم التزامهم" بالتصويت لجو بايدن، وهو عدد يُعد كبيرًا قياسًا إلى العدد المماثل في حملة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

يأتي ذلك بعد حملة لمعاقبة الرئيس الأمريكي على دعمه إسرائيل في حرب غزة.

وقالت ليلى العبد، وهي من منظمي حملة "استمع إلى ميشيغان"، للصحافيين إنه رغم فوز بايدن في الاقتراع فإن الأصوات "غير الملتزمة" والتي تمثل 13% من إجمالي المشاركين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، تبعث بـ"رسالة واضحة ومدوية مفادها أننا نطالب بوقف دائم لإطلاق النار الآن".

ويقطن الكثير من الأمريكيين العرب والمسلمين هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، ودعموا سابقًا بايدن وأسهموا بفوزه العام 2020.

وفي حال استمرار الاحتجاج، فقد تكون لذلك تداعيات مهمة مع توجه الولايات المتحدة نحو جولة انتخابية جديدة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرسمية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم أن نسبة الأصوات "غير الملتزمة" مماثلة لتلك المسجلة، العام 2012، خلال حملة إعادة انتخاب الديمقراطي باراك أوباما (11%)، فإنها مثلت حينذاك نحو 20 ألف صوت فقط.